ГУВД: В Подмосковье за минувшие сутки без вести пропали 14 человек

По данным ГУВД по Московской области за 3 марта 2011 года в регионе зарегистрировано 892 преступления и сообщения о них, из которых раскрыто – 728.Зарегистрированы, в частности, 2 убийства - оба раскрыты, 117 краж - раскрыты 44.

На дорогах Подмосковья за минувшие сутки произошло 14 ДТП, в авариях погибли 3 и пострадали 18 человек. 14 граждан в четверг пропали без вести.