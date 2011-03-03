В Саратовской области отца подозревают в похищении трехлетнего сына

В Саратовской области неизвестный похитил трехлетнего ребенка, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел около дома №43 по улице Каховская в Балаково. Под подозрение попал отец ребенка.



28 февраля неизвестный напал на местную жительницу Лидию Борисову, которая с внуком возвращалась домой из поликлиники. Преступник применил газовый баллончик, избил женщину и, забрав мальчика, скрылся на машине темного цвета. Предположительно, это был ВАЗ-2107, передает РИА «Новости». Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - 32-летний отец ребенка.