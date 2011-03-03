В Архангельской области мошенники украли 50 млн рублей

В Архангельской области мошенники украли 50 миллионов рублей. Против организаторов финансовой пирамиды возбудили уголовное дело. Преступники обманули около 3 тысяч жителей.



Информация о злоумышленниках поступила в МВД в конце прошлого года. Оперативники при обработке полученных сведений вышли на отделение потребительского общества «Гарант кредит». Центральный офис конторы находится в Москве. Агитаторы разъезжали по всей области, убеждая доверить сбережения такой надежной и солидной компании, передает РИА Новости. Основными вкладчиками были малоимущие жители и пенсионеры.