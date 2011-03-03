В Калининграде несколько рынков эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Калининграде из-за угрозы взрыва эвакуированы посетители и продавцы нескольких рынков. Сообщение о минировании поступило на пульт правоохранительных органов от анонимного злоумышленника.



Из-за сообщения о взрывном устройстве были эвакуированы продавцы и покупатели центрального рынка Калининграда. Также в срочном порядке людей вывели с рынков «Сельма» и «Захаровский». Об этом сообщает РСН. В настоящее время к работе приступили кинологи с собаками. Они обследуют территорию всех рынков.