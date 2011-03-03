В Москве неизвестный облил бензином и поджег бездомного

В Москве неизвестный облил бензином бездомного, после чего поджег. В результате пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Милиция ищет преступника, скрывшегося с места.



Инцидент произошел в среду в доме 7 на Планерной улице около 23.00, передает РИА Новости. Пострадавший мужчина получил 65% ожогов тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинения вреда здоровью). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.