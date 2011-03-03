У убитого в Нальчике, боевика, нашли самодельную бомбу на 400 граммов тротила

Мощность самодельной бомбы, изъятой у убитого в Нальчике боевика, составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте. 27-летний участник НВФ был убит на улице Ашурова вечером в среду.



Об этом сообщает оперативный штаб в Кабардино-Балкарии. Боевика обнаружили на территории парка отдыха. Участник НВФ оказал оперативникам вооруженное сопротивление. Ответным огнем он был уничтожен, передает РИА Новости. Была установлена личность убитого. Им оказался житель Нальчика Дмитрий Чудов. С места происшествия были изъяты находившиеся при нем граната Ф-1, две тротиловые шашки весом по 200 граммов каждая и самодельное взрывное устройство.