В центре Москвы закрыли три подпольных казино

В Москве обнаружены три подпольных покерных клуба. Нелегальные казино располагались на улицах Садовая-Черногрязская, Малая Ордынка и Пятницкая. Клубы закрыты, проводятся проверки.



Об этом сообщает УВД по ЦАО Москвы. 12 игральных столов были изъяты из помещения на Садовой-Черногрязской.Там же сотрудники правоохранительных органов конфисковали фишки, колоды игральных карт, "черную" документацию. На Пятницкой улице из дома 6/1 было изъято семь покерных столов и игровые фишки, передает РИА Новости. То же самое и на улице Малая Ордынка, дом 19. Отсюда были изъяты восемь покерных столов, фишки и другое. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.