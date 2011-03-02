В отношении 30-летней женщины, задержанной 1 марта на территории парка культуры и отдыха "Северное Тушино", возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

Как стало известно, женщине вменяют ст. 222 УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Напомним, женщина была задержана 1 марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории парка "Северное Тушино". При себе задержанная имела взрывчатое вещество промышленного изготовления на основе гексогена - ПВВ-5А массой 144 г, передает РБК.

Подозреваемую проверяют на причастность к совершению других преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ.