В Краснодаре из-за угрозы взрыва началась экстренная эвакуация людей сразу с пяти городских рынков. Телефонный террорист сообщил о минировании одного из пяти рынков. Были эвакуированы все.



Об этом сообщил пресс-секретарь УВД города Илья Шакалов. Письмо от неизвестного поступило на электронный адрес ГУВД Краснодарского края. В числе эвакуированных рынков: Кооперативный, Сенной, Восточно-Кругликовский. Вокруг рынков выставлено оцепление, перекрыты трассы, ведущие к ним, передает ИТАР-ТАСС.