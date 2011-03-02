В Москве на Ленинском проспекте совершено разбойное нападение на АЗС

В Москве совершено разбойное нападение на автозаправочную станцию сети "Газпромнефть". Инцидент произошел на Ленинском проспекте в районе дома 142а. Ведется поиск преступников.



В помещение автозаправочной станции вошли двое мужчин в масках. Преступники потребовали отдать выручку из кассы, угрожаю персоналу станции пистолетом. Кассир выдал грабителям деньги - в кассе было около 20 тысяч рублей, передает "Интерфакс". После этого сотрудник станции нажал кнопку тревожной сигнализации.



