В Подмосковье задержана банда грабителей, действовавших в электричках

В Московской области сотрудники МВД задержали предполагаемых преступников, совершавших разбойные нападения на Казанском направлении. Злоумышленники выбирали жертв среди несовершеннолетних.



О преступниках в Московско-Рязанское ЛУВД сообщили родители подростков, на которых неизвестные напали в поезде. Угрожая ножами, они отобрали у пострадавших ценные вещи, деньги и мобильные телефоны, передает РИА Новости. Неоднократно судимый 25-летний житель Подмосковья был пойман с поличным на станции "Гжель". Чуть позже в городе Куровское был задержан его сообщник, уроженец Узбекистана. Похищенные преступниками вещи, сбывались на рынках города Москвы, на вырученные средства приобретались наркотики.