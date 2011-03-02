В Чечне задержан участник НВФ из бандгруппы Арсумерзаева

В Чечне задержан участник незаконных вооруженных формирований, входивший в бандгруппу Арсумерзаева. Задержанный, уроженец населенного пункта Гойты, признался в подрыве милицейского УАЗика.



Об этом сообщает пресс-служба МВД Чечни. Задержанный - житель Урус-Мартановского района, 1992 года рождения. По данным оперативников, в период 2008-2009 гг. он входил в состав НВФ под руководством лидера бандподполья Арсумерзаева. Арсумерзаев был уничтожен в ходе спецоперации в 2009 году, передает "Интерфакс". Задержанный признался в подрыве автомашины УАЗ 7 апреля 2009 г. в селе Гойты.