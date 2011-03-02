В Махачкале в домах местных жителей нашли оружие и боеприпасы

В Дагестане в домах местных милиционеры обнаружили огнестрельное оружие, гранаты и боеприпасы. Оружие было найдено в домах, расположенных в Советском и Кировском районах Махачкалы.



В первом случае в доме безработного изъяли два автомата Калашникова, газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. Также были найдены 30 патронов калибра 5,45 мм, передает "Интерфакс". На проспекте Акушинского милиционеры в доме еще одного неработающего местного жителя изъяли две гранаты Ф-1.