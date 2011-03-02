В Москве на территории парка "Северное Тушино" задержана женщина со взрывчаткой. Женщина была задержана сотрудниками милиции на улице Свободы. Инцидент произошел во вторник, 1 марта. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанной взрывчатое вещество промышленного производства на основе гексогена. В настоящее время выясняется, где женщина приобрела взрывчатое вещество, передает РИА Новости.