ГУВД: В Подмосковье за минувшие сутки без вести пропали 11 человек

По данным пресс-службы ГУВД по Московской области, за 01 марта 2011 года в регионе зарегистрировано 1065 преступлений и сообщения о них, из которых раскрыто – 875.

Зарегистрировано, в частности, 21 грабеж - раскрыты 9, 107 краж - раскрыты 46. За сутки дорогах Подмосковья произошло 16 ДТП, в авариях погибли два и пострадали 21 человек. 11 граждан за вторник пропали без вести.

