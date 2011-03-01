ГУВД: В Подмосковье за минувшие сутки без вести пропали 12 человек
1 марта 2011, 09:36 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]
По данным ГУВД по Московской области за 28 февраля 2011 года в регионе зарегистрировано 929 преступления и сообщения о них, из которых раскрыто – 792. Зарегистрировано, в частности, убийство - оно раскрыто, 94 кражи - раскрыты 32.
На дорогах Подмосковья в понедельник произошло 12 ДТП, в авариях погиб один человек и пострадали 12. За минувшие сутки пропали без вести 12 граждан.