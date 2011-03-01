13-летний подросток покончил жизнь самоубийством на юго-востоке Москвы
1 марта 2011, 09:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
13-летний подросток покончил жизнь самоубийством на юго-востоке Москвы, по данным источника, около 8 утра 28 февраля в квартире, расположенной на Рязанском проспекте, было обнаружено тело подростка, который проживал вместе с опекуном.
Прибывшие на место сотрудники милиции установили причины смерти - ребенок, по предварительному заключению, отравился лекарственными препаратами.
Известно, что на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка, сотрудники милиции выясняют причины произошедшего.