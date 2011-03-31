Салонен похитил у бывшей жены сына, чтобы спасти его от православия

Главным мотивом похищения мальчика стала желание отца Пааво Салонена изолировать ребенка от православной веры, которую он на допросе назвал «душевно больной сектой», которая якобы «угрожала жизни ребенка».

Как сообщил официальный представитель Риммы Салонен в Финляндии Йохан Бекман, эта информация содержится в документах, раскрытых финской полицией по делу о похищением в России сына его доверительницы.

Он добавил, что запросил у полиции документы о том, как планировалось и организовывалось похищение мальчика, в том числе отчеты допросов бывшего мужа Риммы Пааво Салонена и дипломата, бывшего сотрудника генерального консульства в Петербурге Симо Пиетиляйнена.

По материалам полиции, за операцию по вывозу ребенка из России отвечали генконсул в Петербурге Олли Перхеэнтупа, его заместитель Аули Карвонен и ее секретарь Эйла Елагин. В МИД Финляндии операцию организовали начальник отдела Паси Туоминен и юрист-советник Микко Коли, которые позже передавали в СМИ ложную информацию о ситуации с Антоном Салоненом. По предложению генконсула после фактического похищения Антона ребенка и его отца около месяца содержали в старом здании генконсульства на улице Чайковского в Петербурге.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Римма Салонен заявляла, что хочет прийти к компромиссу с бывшим мужем и покончить с шумихой вокруг ее истории. Как ожидается, Римма в ближайшее время встретится с Пааво и своим сыном Антоном для того, чтобы самим обсудить конфликт, который из семейной ссоры перерос в международный скандал.

Городской суд Тампере приговорил 13 октября 2009 года Римму Салонен к полутора годам условного заключения и штрафу в размере около 25 тыс. евро за похищение собственного ребенка. Ее обвинили в том, что в 2008 году после развода с Пааво Салоненом она вывезла сына Антона без разрешения в Россию, в Нижегородскую область.

Двенадцатого апреля 2009 года несколько человек, в том числе отец ребенка, похитили Антона уже у Риммы. При содействии сотрудника генерального консульства Финляндии в Петербурге Симо Пиетиляйнена отец мальчика в дипломатической машине тайно вывез сына из России. МИД России объявил финского дипломата персоной нон грата. В то же время в Финляндии, в том числе и на официальном уровне, поддерживают действия Пааво Салонена.