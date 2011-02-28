ГУВД: В Подмосковье за субботу без вести пропали 14 человек

По данным ГУВД по Московской области за 26 февраля 2011 года в регионе зарегистрировано 1020 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 824. Как сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе ГУВД по Московской области, зарегистрированы 2 убийства - оба раскрыты, 18 грабежей - 8 раскрыты, 103 кражи - раскрыты 38.



В субботу на территории Московской области произошло 42 пожара, в огне погибли 2 человека. 14 граждан за субботу пропали без вести.