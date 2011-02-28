ГУВД: В Подмосковье за минувшую пятницу без вести пропали 10 человек

По данным ГУВД по Московской области за 25 февраля 2011 года в регионе зарегистрировано 913 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 746. Зарегистрировано, в частности, 88 краж - раскрыты 35.



На дорогах Подмосковья в пятницу произошло 20 ДТП, в авариях погибли 2 и пострадали 23 человека. В 30 пожарах погибли четверо граждан. 10 человек за пятницу пропали без вести.