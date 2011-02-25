Радиоведущий Фадей Фадеев обвиняется в развращении подростков

Следствие предъявило в пятницу обвинение ведущему «Радио СИ» Владимиру Фадееву, известному под псевдонимом Фадей Фадеев, в совершении развратных действий в отношении подростков.



В январе правоохранительные органы начали проверку по сообщению руководителя фонда «Город без наркотиков» в Екатеринбурге Евгения Ройзмана, который написал в блоге, что несколько учащихся милицейского лицея распространяют в учебном заведении курительные смеси. Он также сообщил, что в квартире, принадлежащей Фадееву, были обнаружены откровенные снимки учеников лицея и других несовершеннолетних.



Следственное управление УВД Екатеринбурга возбудило 8 февраля по данному факту дело по статье 135 УК РФ (развратные действия), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, сообщила РИА Новости руководитель пресс-центра УВД Татьяна Васильева. Фадеев был задержан 18 февраля, 19 февраля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга выбрал меру пресечения радиоведущему в виде заключения под стражу.



Родственники радиоведущего убеждены в невиновности Фадеева, поскольку никогда не замечали у него отклонений в поведении.