В интернете распространяется обращение боевика Раздобудько перед самоподрывом

В интернете появилось видеообращение, на котором якобы запечатлен предполагаемый боевик Виталий Раздобудько накануне совершения самоподрыва в дагестанском селе Губден.



Сообщается, что в описании видеоролик озаглавлен «накануне операции по самопожертвованию».



14 февраля в дагестанском селе Губден произошли два теракта, которые, по данным правоохранительных органов, совершили Виталий Раздобудько и его жена Мария Хорошева. На кадрах видеосъемки человек, предположительно Виталий Раздобудько, в темной одежде и головном уборе сидит за рулем автомобиля с автоматом в руках, пишет Газета.ру.



«Враги оккупировали земли мусульман и ведут с ними борьбу на уничтожение», - говорит в видеообращении Раздобудько. «А вы сидите в своих домах, читаете намаз, держите пост. Но помогут ли они вам, если вы видите боль мусульман и не помогаете им на пути сражения, для того, чтобы возвышать свою религию», - утверждает он.



В конце видеообращения Раздобудько говорит, что подготовил «подарок для врагов Аллаха» и показывает, что в багажнике его легкового автомобиля, находится предположительно, взрывное устройство.