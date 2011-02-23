В Москве задержан таксист, отравивший своих пассажиров

В Москве задержан таксист, 43-летний гражданин Армении, проживающего в столице нелегально, который подозревается в серии отравлений. Два из этих случаев, как известно, закончились смертью людей.

Мужчина, управляя по доверенности автомобилем ВАЗ-21053, под видом частного таксиста сажал к себе пассажиров. Во время поездки он общался с клиентами, угощал их пивом или водой с заранее растворенными таблетками сильнодействующего препарата.

Когда пассажир такси переставал себя контролировать, злоумышленник забирал у него все ценное, высаживал из машины и скрывался. Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил о факте, когда 5 сентября прошлого года задержанный ограбил 27-летнего гражданина Германии и высадил его на Дмитровском шоссе у крупного магазина.

Иностранец скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти пассажира нелегального такси стало именно отравление растворенными в пиве таблетками, сообщает Интерфакс.

Во вторник, 22 февраля, поздно вечером оперативники обнаружили автомобиль на Нижней Масловке и задержали водителя. При обыске в карманах нелегала были найдены четыре таблетки сильнодействующего препарата, а в салоне автомобиля - бутылка пива с уже растворенным лекарством.