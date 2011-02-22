Помощница судьи подделала несколько решений - Мосгорсуд

Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева сообщила, что в Кунцевском суде столицы помощник судьи Надежда Сахарова подделала несколько решений судьи об удовлетворении требований гражданина.

Служебная проверка проводилась после того, как гражданин обратился с просьбой разъяснить ему решение судьи Кунцевского суда Любови Сергеевой об установлении факта владения недвижимым имуществом.

По данным пресс-службы, к заявлению была приложена надлежащим образом заверенная копия решения суда по делу, содержащая подпись судьи и секретаря.

В ходе проверки было установлено, что в июле 2010 года судьей Любовью Сергеевой было вынесено определение об оставлении данного заявления без рассмотрения. При изучении обстоятельства происшедшего, выяснилось, что помощник судьи Надежда Сахарова самостоятельно изготовила решение от имени судьи Сергеевой об удовлетворении требований гражданина.

Руководство Мосгорсуда обратилось в следственные органы Москвы с просьбой проверить данные факты и принять решение о возбуждении уголовного дела.