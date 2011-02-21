В Москве тело известного кардиолога обнаружено под окнами клиники им. Сеченова

В Москве в воскресенье, 20 февраля, утром тело известного кардиолога, доктора медицинских наук Владимира Козлова, обнаружено возле здания кардиологического центра имени Сеченова.



По предварительным данным, Козлов выпал из окна больницы. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что труп хируга в 09.20 воскресенья был обнаружен с признаками, характерными для падения с высоты.

Владимир Львович Козлов, 1933 года рождения, находился на лечении в кардиологическом центре имени Сеченова с 15 февраля, сообщает РИА Новости.

Козлов был кардиохирургом. Он продолжительное время работал под руководством знаменитого кардиолога Александра Бакулева.