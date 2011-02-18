ГУВД: В Подмосковье за минувшие сутки без вести пропали 10 человек
18 февраля 2011, 09:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Пресс-служба ГУВД по Московской области сообщает, что по данным ГУВД по Московской области за 17 февраля 2011 года в регионе зарегистрировано 1152 преступления и сообщения о них, из которых раскрыто – 980.
Зарегистрировано, в частности, 1 убийство - оно раскрыто, 103 кражи, раскрыты 42.
На дорогах Подмосковья за четверг произошло 10 ДТП, в авариях погиб 1 и пострадали 11 человек.
10 граждан за сутки пропали без вести.