ГУВД: В Подмосковье за минувшие сутки без вести пропали 10 человек

Пресс-служба ГУВД по Московской области сообщает, что по данным ГУВД по Московской области за 17 февраля 2011 года в регионе зарегистрировано 1152 преступления и сообщения о них, из которых раскрыто – 980.

Зарегистрировано, в частности, 1 убийство - оно раскрыто, 103 кражи, раскрыты 42.

На дорогах Подмосковья за четверг произошло 10 ДТП, в авариях погиб 1 и пострадали 11 человек.

10 граждан за сутки пропали без вести.







