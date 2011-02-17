В Чите мужчина с гранатой пытался захватить маршрутку

Житель Читы попытался захватить маршрутную "Газель". Выхватив гранату, он приказал пассажирам выйти из салона, а водителю - двигаться по указанному им адресу. Милиции удалось обезвредить мужчину.



"Инцидент произошел в 14.45 (8.45 мск) на улице Бабушкина, 11 в районе остановки общественного транспорта. На место незамедлительно прибыли сотрудники милиции, саперы, представители других спецслужб города. Место происшествия было оцеплено, подъездные пути блокированы. Во время разговора с мужчиной сотрудникам милиции удалось обезвредить подозреваемого и изъять у него гранату", - цитирует РИА "Новости" представителя пресс-службы краевого УВД.



По предварительной версии, изъятая граната является учебной.