Школьник застрелился у дома возлюбленной из-за неразделенного чувства

В Карачаево-Черкесии подросток совершил самоубийство из-за безответной любви. 16-летний школьник застрелился напротив дома своей возлюбленной из охотничьего ружья.



«Причиной суицида стала безответная любовь. Установлена личность девушки, расположения которой добивался молодой человек. Она рассказала, что они переписывались с погибшим в социальной сети, а также обменивались смс», - цитирует РИА "Новости" представителя республиканского управления Следственного комитета РФ.



Накануне в социальной сети mаil.ru юноша написал девушке, что подготовил для нее сюрприз.



«Вчера на балконе у возлюбленной юноши найдена его записная книжка, в которой сохранены стихи и признания в любви», - добавил представитель СК.