Школьник застрелился у дома возлюбленной из-за неразделенного чувства
16 февраля 2011, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Карачаево-Черкесии подросток совершил самоубийство из-за безответной любви. 16-летний школьник застрелился напротив дома своей возлюбленной из охотничьего ружья.
«Причиной суицида стала безответная любовь. Установлена личность девушки, расположения которой добивался молодой человек. Она рассказала, что они переписывались с погибшим в социальной сети, а также обменивались смс», - цитирует РИА "Новости" представителя республиканского управления Следственного комитета РФ.
Накануне в социальной сети mаil.ru юноша написал девушке, что подготовил для нее сюрприз.
«Вчера на балконе у возлюбленной юноши найдена его записная книжка, в которой сохранены стихи и признания в любви», - добавил представитель СК.