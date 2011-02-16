Гастарбайтер принял напарника за вампира и зарезал его

Завершено расследование убийства 45-летнего рабочего в Астраханской области, которого зарезал напарник, принявший его за вампира.



Свидетели рассказали, что подозреваемый собирал листья дикорастущей конопли и изготавливал

наркотическое средство. А после употребления средства решил, что его окружают вампиры, которых необходимо уничтожить.



Следствие установило, что 49-летний гастарбайтер из Узбекистана внезапно напал на коллегу и нанес ему несколько ножевых ранений, сообщает РИА "Новости". Экспертиза установила, что помимо наркотической зависимости, подозреваемый страдает хроническим расстройством психики в форме шизофрении.