В Пермском крае труп младенца обнаружен в ведре в куске льда

В Пермском крае в брошенном в сугробе ведре обнаружено тело младенца. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, младенец родился живым. По факту убийства возбуждено уголовное дело.



«Четырнадцатого февраля около 17 часов в Добрянке на территории гаражного кооператива двое молодых людей, возвращавшихся домой, в сугробе обнаружили ведро, в котором в куске льда находилось тело новорожденного. О своей находке они сообщили в правоохранительные органы», - сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета РФ в среду, 16 февраля.

По утверждению экспертов, смерть наступила «в результате механической асфиксии от утопления в воде».



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).