В Москве милиция задержала четверых приезжих, которые заказывали партии iPhone в интернет-магазинах, после чего избивали и грабили курьеров, а телефоны сдавали в скупки.



Как пояснили бандиты, iPhone они выбрали не из симпатии к технологиям Apple, а по более прозаической причине - в скупке за него платили больше всего. Преступники планировали пройтись подобным образом по всем столичным интернет-магазинам. Но остановить банду удалось благодаря бдительности одного из продавцов, которому показался подозрительным заказ одновременно четырех телефонов.



Оперативники уже знали о том, что в городе происходят подобные нападения, сообщил Life News следователь ОВД по району Кузьминки Виталий Варгасов. Они пошли следом за курьером и взяли преступников с поличным. Трое уже признались в пяти нападениях на курьеров интернет-магазинов. Еще один задержанный отказался сотрудничать со следствием.