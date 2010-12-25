В Екатеринбурге грабители расстреляли посетителей салона сотовой связи

Двое вооруженных грабителей накануне вечером при попытке ограбления салона сотовой связи в Екатеринбурге открыли стрельбу по находившимся внутри магазина людям, пострадали трое человек.

Руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости: "Преступление было совершено около 21:15 по местному времени (19:15 мск) в Железнодорожном районе Екатеринбурга. В салон ворвались двое злоумышленников и открыли стрельбу. Преступники были в масках и черных болоньевых куртках. В павильоне в момент нападения находились три продавца - двое мужчин и девушка - и посетители. Ранения получили оба продавца-мужчины и один из покупателей".

Налетчики, выстрелив несколько раз, забрали у работников магазина ключи от сейфа. Но сейф оказался пуст, так как продавцы сдали выручку незадолго до налета.

Злоумышленникам пришлось скрыться с пустыми руками. Раненые в экстренном порядке были госпитализированы.