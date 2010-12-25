По факту жестокого убийства экс-участника "Дома-2" Андрея Кадетова возбуждено уголовное дело.

Тело Андрея Кадетова было обнаружено у дома №2 на Светлановском проспекте в Петербурге.

У убитого молодого человека зафиксировано 11 ножевых ранений, одно из которых оказалось для него смертельным.

По предположению следствия, убийство экс-участника "Дома-2" не случайное и не бытовое. Предполагается, что Андрея Кадетова зарезал кто-то из знакомых, а последующее ограбление было просто инсценировано.