Массовая драка в Ставрополе, отношения выясняли выходцы из Дагестана

Массовая драка произошла в Ленинском районе города Ставрополь вечером 22 декабря, отношения выясняли выходцы из Дагестана. Один из них открыл стрельбу из травматического пистолета.

Один из шести участников конфликта был ранен из травматического оружия в голову. Стрелявшему удалось скрыться. Причины драки пока неизвестны.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".