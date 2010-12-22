Убийцы Сулима Ямадаева выходят из тюрьмы через полгода

Апелляционный суд Дубая отменил приговор суда первой инстанции в отношении убийц Сулима Ямадаева, заменив им пожизненное заключение(составляющее в ОАЭ 25 лет) на 27 месяцев лишения свободы.

"Аргументы.ру" писали в середине сентября, что согласно законодательству ОАЭ, осужденный за убийство Сулима Ямадаева, иранец Махди Лорния будет помилован, если родной брат убитого Иса Ямадаев даст на это свое согласие. Сегодня уже можно сказать, что договоренность между дубайским правосудием и братом убитого Сулима Ямадаева Исой достигнута. Суд проявил снисхождение, поскольку Иса простил убийц, и вычислена мера этого снисхождения – 27 месяцев.

Напомним, что Сулим Ямадаев был расстрелян 28 марта 2009 году на дубайской автомобильной парковке жилого комплекса Jumeirah Beach Residence, где проживал несколько месяцев с женой и детьми.