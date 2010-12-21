В Москве штурман теплохода "Иван Крылов" арестован по обвинению в педофилии. Установлено, что до задержания за насилие над 3-летней девочкой, мужчина успел надругаться над другими детьми.

По данным следствия, два года назад Владимир Капишон познакомился с матерью троих девочек трех, шести и десяти лет. За тысячу рублей она разрешила ему фотографировать двух младших дочерей в обнаженном виде в ее присутствии.

Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, аналогичные действия Капишон совершал в отношении 7-летней и 11-летней дочерей своей сожительницы, а также 10-летней дочери ее подруги.

"Всех малолетних девочек злоумышленник под предлогом покатать на теплоходах "Владимир Мономах", "Славянов" и "Иван Крылов", на которых он работал, неоднократно забирал с собой в рейсы, где, кроме этого, совершал в отношении них сексуальное насилие", - сказал Маркин.

В настоящее время следствием доказано совершение Капишоном 58 эпизодов указанных преступлений. Он обвиняется в изнасиловании (статья 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ). Матери пострадавших девочек также предъявлено обвинение по статье 135 УК РФ (развратные действия).