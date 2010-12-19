Охотников в КБР расстреляли участники бандподполья, трое опознаны (ВИДЕО)
19 декабря 2010, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне на юге России произошло массовое убийство людей. Личности троих нападавших установлены - это "участники бандподполья, действующего на территории Кабардино-Балкарии.
В лесу на территории Баксанского района четверо бандитов расстреляли семерых из десяти охотников, похитили две машины "Нива" и скрылись. По данным "Интерфакса", личности троих нападавших установлены - это "участники бандподполья, действующего на территории республики".
Погибшие охотники - жители Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Как сообщает пресс-служба президента республики, семьям убитых будет выплачено по 500 тысяч рублей.
"Аргументы.ру" сообщали, что два местных егеря, находившихся с охотниками, были избиты до полусмерти и отпущены, а еще одного егеря бандиты оставили в заложниках.