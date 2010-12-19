Охотников в КБР расстреляли участники бандподполья, трое опознаны (ВИДЕО)

Накануне на юге России произошло массовое убийство людей. Личности троих нападавших установлены - это "участники бандподполья, действующего на территории Кабардино-Балкарии.

В лесу на территории Баксанского района четверо бандитов расстреляли семерых из десяти охотников, похитили две машины "Нива" и скрылись. По данным "Интерфакса", личности троих нападавших установлены - это "участники бандподполья, действующего на территории республики".

Погибшие охотники - жители Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Как сообщает пресс-служба президента республики, семьям убитых будет выплачено по 500 тысяч рублей.

"Аргументы.ру" сообщали, что два местных егеря, находившихся с охотниками, были избиты до полусмерти и отпущены, а еще одного егеря бандиты оставили в заложниках.