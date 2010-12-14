СК продлил срок по второму делу в отношении Бульбова до 7 апреля

Срок следствия по уголовному делу в отношении подавшего в отставку генерала ФСКН Александра Бульбова о даче взяток должностным лицам ГУВД за незаконное прослушивание телефонных переговоров продлен до 7 апреля.

"В настоящее время расследование уголовного дела по обвинению А.Бульбова в даче взяток должностным лицам ГУВД Москвы за проведение незаконного прослушивания телефонных переговоров граждан и других преступлений продолжается", - рассказал "Интерфаксу" официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Ранее "Аргументы.ру" писали, что по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий отставной генерал ФСКН Александр Бульбов получил условный срок.

"Аргументы.ру" сообщали, что бывшему руководителю Департамента оперативного обеспечения ФСКН России Александру Бульбову было предъявлено обвинение в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем мошенничества, в крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка и сбыт официальных документов).



Следствием установлено, что с марта 2004 по сентябрь 2007 года Бульбов, занимая должности начальника управления собственной безопасности и руководителя Департамента оперативного обеспечения ФСКН России, в нарушение ведомственных приказов и инструкций, через подчиненных ему по службе сотрудников ФСКН России организовал выдачу своим знакомым – представителям коммерческих структур и частных охранных предприятий документов прикрытия, предназначенных для использования только в оперативных целях сотрудниками правоохранительных органов. При предъявлении таких документов сотрудникам МВД России запрещается проверять у водителя водительское удостоверение, регистрационные документы, транспортное средство, а также лиц, находящихся в нем, и перевозимый груз. Лица, незаконно получившие от Бульбова такие документы прикрытия, использовали их в личных целях (иногда преступных) для уклонения от административной ответственности за допущенные нарушения Правил дорожного движения.