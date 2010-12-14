СКП РФ: Убитые бандой Цапка жители Кущевки непричастны к гибели его брата

По данным Следственного комитета, жители станицы Кущевская, убитые бандой Цапка, непричастны к гибели его брата. Таким образом, мотив мести в массовом убийстве не подтверждается.

Подозреваемый в убийстве главы Кущевского района Кубани Бориса Москвича Вадим Палкин был задержан после потрясшей Россию жестокой расправы над тремя семьями в начале ноября в станице Кущевская.

Арестованный по подозрению в убийстве Москвича, совершенном 31 января 2002 года, признался в убийстве брата Сергея Цапка Николая, по кличке Коля Сумасшедший.

Таким образом, погибшие от рук банды Цапка жители станицы Кущевская были не причастны к смерти его брата.

"Аргументы.ру" сообщали, что в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей. Десять из 12 человек, тела которых найдены в сгоревшем доме в станице Кущевская, были зарезаны. Смерть малолетнего ребенка наступила от отравления угарным газом, еще один был задушен.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.