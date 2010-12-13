Уголовное дело Маркелова и Бабуровой направлено в Генпрокурату для утверждения

Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Уголовное дело для утверждения направлено в Генпрокуратуру.

Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

"Аргументы.ру" писали, что адвокат Станислав Маркелов был убит в январе 2009 года в центре Москвы. Вместе с убитым адвокатом находилась Анастасия Бабурова, которая была ранена и позже скончалась в больнице имени Пирогова. Убитый адвокат Маркелов представлял в суде интересы семьи Кунгаевых. Бабурова была автором ряда публикаций о процессе над бывшим полковником российской армии Юрием Будановым и о судьбе семьи Кунгаевых.