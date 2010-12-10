Убившие изощренным способом подростка в Кущевской задержаны

По подозрению в убийстве изощренным способом 15-летнего Александра Беляева задержаны два жителя хутора Нововысочинского Кущевского района. Против них возбуждено уголовное дело.

Как передает LifeNews, одному из подозреваемых 25 лет, а другому 30 лет. Их имена не разглашаются в интересах следствия.

"Аргументы.ру" сообщали, что в Краснодарском крае 6 декабря на участке железной дороги между станциями Степная и Каяла найден труп 15-летнего подростка из станицы Кущевская с отрезанными нижними конечностями.