Задержан второй участник драки, в которой был убит Егор Свиридов
10 декабря 2010, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что задержан второй участник драки, в которой погиб болельщик "Спартака" Егор Свиридов. Следствие будет ходатайствовать об аресте двух задержанных участников драки.
"Задержан Хасан Ибрагимов - второй участник драки, в которой погиб спартаковский болельщик", - цитирует "Интерфакс" Владимира Маркина. Ранее был задержан Аслан Черкесов.
"Аргументы.ру" сообщали, что в ночь на 6 декабря на Кронштадтском бульваре произошла массовая драка со стрельбой, в которой принимали участие четверо уроженцев Дагестана и два москвича. В результате 28-летний житель Зеленограда Егор Свиридов скончался от огнестрельного ранения в живот, а его ровесник госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в живот.
Как стало известно, дело о гибели фаната "Спартака" Егора Свиридова было возбуждено с опозданием.
Продолжается поиск еще троих человек, которые были отпущены следователями 6 декабря.