Задержан один из участников драки, в которой был убит Егор Свиридов(ВИДЕО)

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что сотрудники СК РФ задержали Наримана Исмаилова, одного из участников драки, в которой был убит болельщик "Спартака" Егор Свиридов.

"Аргументы.ру" сообщали, что в ночь на 6 декабря на Кронштадтском бульваре произошла массовая драка со стрельбой, в которой принимали участие четверо уроженцев Дагестана и два москвича. В результате 28-летний житель Зеленограда Егор Свиридов скончался от огнестрельного ранения в живот, а его ровесник госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в живот.

Как стало известно, дело о гибели фаната "Спартака" Егора Свиридова было возбуждено с опозданием.