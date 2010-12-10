Задержан один из участников драки, в которой был убит Егор Свиридов(ВИДЕО)
10 декабря 2010, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что сотрудники СК РФ задержали Наримана Исмаилова, одного из участников драки, в которой был убит болельщик "Спартака" Егор Свиридов.
"Аргументы.ру" сообщали, что в ночь на 6 декабря на Кронштадтском бульваре произошла массовая драка со стрельбой, в которой принимали участие четверо уроженцев Дагестана и два москвича. В результате 28-летний житель Зеленограда Егор Свиридов скончался от огнестрельного ранения в живот, а его ровесник госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в живот.
Как стало известно, дело о гибели фаната "Спартака" Егора Свиридова было возбуждено с опозданием.