Следователь ОВД Кущевского района опровергла заявления Генпрокуратуры

Следователь ОВД Кущевского района Екатерина Рогоза, обратившаяся с жалобой президенту РФ на принуждение выносить незаконные решения, опровергла предположения о ее заинтересованности в таких решениях, а также обвинения в сокрытии доходов.

Генпрокуратура 10 декабря сообщила, что Рогоза долгое время принимала незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении одного из подозреваемых в убийстве 12 человек на Кубани Владимира Алексеева и могла быть заинтересована в этих незаконных решениях. Кроме того, по утверждению ведомства, она скрыла свои доходы от сдачи в аренду земли.

Следователь ОВД Кущевского района Екатерина Рогоза отрицает свою заинтересованность, в интервью РИА Новости она рассказала, что не была знакома ни с кем из банды Сергея Цапка, и столкнулась с Алексеевым только в рамках проведения этой проверки: "Я никогда с ними не пересекалась, никаких подарков, денег, ценностей от них не получала", - добавила она.

Комментируя заявление Генпрокуратуры, что она якобы скрыла свои доходы от сдачи в аренду земли, Екатерина Рогоза ответила, что владеет не 36 гектарами земли, а 12 гектарами, уточнив: "Эти земли достались мне от моей покойной бабушки и прабабушки. И никакой доход я не укрыла: в декларации о доходах я говорила о землях сельхозназначения и отразила, что вместо сельхозпродукции я могу от земель получить деньги".

Ранее следователь Екатериана Рогоза обратилась с видеообращением к президенту России Дмитрию Медведеву, в обращении она рассказала, как по устному распоряжению прокурора выносила отказы в возбуждении уголовных дел.