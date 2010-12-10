В связи с гибелью молодого жителя станицы Кущевская, которого нашли на железнодорожном полотне тела с отсеченными ногами, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"В ночь на 6 декабря 2010 года в ходе совместного употребления спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары, после чего отнесли потерявшего сознание подростка на железную дорогу и положили с целью причинения смерти в колею пути", - цитирует РИА Новости сообщение Следственного комитета РФ.

Ранее следователи склонялись к версии, что юноша сам попал под поезд, а не был убит.

"Аргументы.ру" сообщали, что в Краснодарском крае 6 декабря на участке железной дороги между станциями Степная и Каяла найден труп 15-летнего подростка из станицы Кущевская с отрезанными нижними конечностями.

"Аргументы.ру" сообщали, что 5 ноября в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей. Десять из 12 человек, тела которых найдены в сгоревшем доме в станице Кущевская, были зарезаны. Смерть малолетнего ребенка наступила от отравления угарным газом, еще один был задушен.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.

Напомним, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев накануне на встрече с жителями станицы Кущевской заявил, что готов уйти в отставку, если виновные в убийстве 12 человек сумеют избежать наказания.