Следователи Следственного комитета РФ допрашивают милиционеров, которые своевременно не привлекли к ответственности участников массовой драки, повлекшей гибель болельщика "Спартака" Егора Свиридова.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что вопреки требованиям закона сообщение о драке было проигнорировано и никаких действий по привлечению к уголовной ответственности подозреваемых в причинении побоев Свиридову предпринято не было.

Как стало известно, лишь спустя практически двое суток после совершенного преступления дознаватель ОВД по Головинскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).

"Аргументы.ру" сообщали, что в ночь на 6 декабря на Кронштадтском бульваре произошла массовая драка со стрельбой, в которой принимали участие четверо уроженцев Дагестана и два москвича. В результате 28-летний житель Зеленограда Егор Свиридов скончался от огнестрельного ранения в живот, а его ровесник госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в живот.