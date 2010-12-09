В Новосибирске избившему учительницу предъявлено обвинение

В Новосибирске избившему 3 декабря учительницу начальных классов Ирину Исакову отчиму школьницы Денису Воженову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

"Подозреваемому Денису Воженову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 116 (нанесение побоев), частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка)", - говорится в сообщении на сайте СК по Новосибирской области.

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что Первомайский районный суд Новосибирска арестовал Воженова на два месяца.

"Аргументы.ру" сообщали, что мужчина, который четыре месяца назад освободился из колонии, ударил учительницу по лицу прямо в школе и угрожал убить ее. На место была вызвана милиция, которая задержала подозреваемого. Однако после того, как с подозреваемого взяли показания, его отпустили.

Напомним, подобный инцидент с "питерским ублюдком" был зарегистрирован в Петербурге чуть более месяца назад. В избиении учительницы в Петербурге обвиняется бывший сотрудник милиции 28-летний Андрей Петров, который в в настоящее время арестован.