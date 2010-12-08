Мать Сергея Цапка заподозрена в мошенничестве

Мать Сергея Цапка Надежду Алексеевну Цапок заподозрили в мошенничестве. Ранее "Аргументы.ру" писали, что на агропредприятии ООО "Артекс-агро", использовался рабский труд.



"Аргументы.ру" писали ранее, что ООО "Артекс-агро", принадлежащее матери подозреваемого в организации массового убийства - Сергея Цапка, предоставив подложные сведения, получило в 2010 году из федерального и краевого бюджетов субсидии на сумму более 15 млн рублей. Ведется следствие.

"Аргументы.ру" сообщали, что в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей. Десять из 12 человек, тела которых найдены в сгоревшем доме в станице Кущевская, были зарезаны. Смерть малолетнего ребенка наступила от отравления угарным газом, еще один был задушен.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.