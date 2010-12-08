Возле университета Дружбы народов жестоко избиты 4 студента, один умер

В Москве жестоко избили группу студентов, которые находились рядом с Российским университетом дружбы народов (РУДН). Одному юноше преступники проломили висок и он скончался в больнице.

Как стало известно, молодых людей избили 4 декабря у дома №21 на улице Миклухо-Маклая, где расположен РУДН. Нападению подверглись студенты Российского государственного медицинского университета (РГМУ).

20-летнего Михаила Антончика доставили в реанимацию с переломом височной кости, черепно-мозговой травмой в состоянии комы, молодой человек, несмотря на усилия врачей, скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) и части 2 статьи 116 (побои) УК РФ.

В настоящее время трое пострадавших учащихся медицинского вуза уже выписаны из больницы. С ними работают следователи.