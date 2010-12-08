Оперативники задержали в Москве подозреваемого в стрельбе и убийстве болельщика "Спартака" Егора Свиридова во время массовой драки. Остальных участников массовой потасовки ищет милиция.

Накануне фанаты "Спартака" перекрыли движение по Ленинградскому проспекту, требуя наказать виновных. Движение было блокировано около получаса.

"Аргументы.ру" сообщали, что в ночь на 6 декабря на Кронштадтском бульваре произошла массовая драка со стрельбой, в которой принимали участие четверо уроженцев Дагестана и два москвича. В результате 28-летний житель Зеленограда Егор Свиридов скончался от огнестрельного ранения в живот, а его ровесник госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в живот.